Нефть стремительно прибавляет в цене: Brent - выше $68

Цены на нефть эталонных марок в четверг находятся вблизи максимальных отметок за последние полтора месяца на фоне оптимизма по поводу перспектив нефтяного спроса. При этом рост нефтяных цен наблюдается третий день подряд, отмечает Trading Economics.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к настоящему времени составляет $68,37 за баррель, что на $1,1 (1,64%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на торгах нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $64,8 за баррель, что на $0,94 (1,47%) выше уровня на закрытие предыдущей сессии.

Недавние статданные из США указывают на уверенное восстановление экономики, отмечает аналитик Schneider Electric Робби Фрейзер, которого цитирует MarketWatch. ВВП США в первом квартале 2021 года увеличился на 6,4% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют предварительные данные министерства торговли США, опубликованные в четверг.

Помимо этого, индикатор спроса на нефтепродукты в США вырос до максимума более чем за два месяца, сообщает агентство Bloomberg. При этом данные Минэнерго США, опубликованные в среду, показали максимальное с начала марта снижение запасов дистиллятов в стране.

Потребление топлива в Китае может увеличиться с учетом предстоящих длинных выходных, поскольку жители КНР традиционно активно путешествуют в периоды праздников.

Между тем у инвесторов сохраняется обеспокоенность по поводу пандемии и ее влияния на экономическую активность. В Индии, которая является третьим крупнейшим импортером нефти, за минувшие сутки было зафиксировано более 379 тыс. новых случаев COVID-19.