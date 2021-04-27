«Сумгаит» выбил «Карабах» и вышел в финал Кубка Азербайджана

На Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова «Карабах» принимал «Сумгаит». После нулевой ничьи в Сумгаите сегодня команды вновь не смогли распечатать ворота друг друга. Причем ни в основное время, ни в дополнительные 30 минут. В итоге финалиста определила серия пенальти. Здесь точнее оказались сумгаитцы, победившие со счетом 5:4.

Второй полуфинал, в котором «Зиря» примет «Кешля», начнется в 20:00. В первом матче «Зиря» выиграла в гостях со счетом 2:1.