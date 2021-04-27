Евгений Бай, спецкор haqqin.az 20:16

Президент США Джо Байден выступил с первой, давно ожидавшейся речью в Конгрессе. Время было выбрано не случайно — 29 апреля исполнилось ровно 100 дней после его вступления в должность, а в Америке этот рубеж отмечается как важный ориентир, позволяющий судить и о первых успехах или неудачах президента, и о его дальнейшей стратегии. Нынешнее традиционное ежегодное выступление президента в Капитолии было весьма необычным. Если бы политики из прошлого увидели зал Конгресса, они не поняли бы, что там происходит. Обычно президента приходят послушать 1600 человек — депутаты обеих палат, министры, высокопоставленные военные и члены Верховного суда, словом весь американский бомонд. В этот раз в зале было всего 200 человек и они сидели через несколько кресел друг от друга, при этом все были в масках. Честь присутствовать была предоставлена в первую очередь тем, кто впервые получил мандат на выборах в минувшем ноябре, остальных выбрала лотерея. А всем прочим в целях безопасности было предложено покинуть Капитолий за четыре часа до выступления президента.

Не было в этот раз и приглашенных на верхнюю галерею лиц, прославленных спортсменов, геройских военнослужащих или просто очень популярных в стране людей, чествование которых – непременный атрибут любого выступления президента. И, наконец, впервые за много десятилетий не было того, кого в Америке называют designated survivor. Это лицо, которое назначают выполнять работу руководителя страны в случае чудовищного форс-мажора, когда в результате теракта или другого бедствия погибает все правительство. Таким был сценарий драматического телесериала Designated Survivor. В нем во время речи президента Капитолий был взорван, погибли все, и исполняющим обязанности лидера нации был избран невзрачный министр строительства, который стоял в списке возможных преемников - назначенцев последним. Но в этот раз назначаемый заранее выживший член кабинета не понадобился. Как объяснила пресс-секретарь Белого дома Джин Псаки, «почти все члены кабинета будут смотреть выступление президента из своих офисов или домов». Правда, вместе с Байденом в Капитолии были четверо официальных лиц, которые должны были в случае чего заменить его: вице-президент Камала Харрис, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, председатель Сената Патрик Лихи, госсекретарь Энтони Блинкен.

Выступление Байдена продолжалось 65 минут, временами он делал многозначительные паузы и начинал говорить тихо, почти шепотом. Словно это было сделан нарочно, чтобы придать выступлению доверительную, почти что семейную тональность, которая была возможной лишь при столь небольшой аудитории. Как и ожидалось, президент посвятил большую часть своей речи внутренним вопросам. Речь идет прежде всего о драматическом наращивании правительственных трат. Байден предложил новый амбициозный проект под названием «План американских семей» стоимостью 1.8 триллиона долларов. Он предполагает выделение средств на создание дошкольного обучения, после чего срок пребывания американских детей в школе увеличится с 13 до 17 лет, введение оплачиваемого до 12 недель декретного отпуска и выплату по 3.6 тысячи долларов в год на каждого ребенка в возрасте до 6 лет и по 3 тысячи родителям детей в возрасте от 6 до 17 лет (предложения Байдена перекликаются с теми тезисами, которые огласил недавно В. Путин в обращении к Федеральному собранию: кто у кого заимствует идеи?). Если этот проект Байдена пройдет, то вместе с инфраструктурным планом (2.2 триллиона долларов) и пакетом по борьбе с пандемией коронавируса (1.9 триллиона) траты составят почти 6 триллионов долларов. Байден твердо решил порвать с наследием Рональда Рейгана, который всемерно ратовал за меньшее правительство и меньшие траты. Эксперты признают, что добиться этих целей из-за яростного противодействия республиканцев будет исключительно трудно. Но идею большего правительства поддерживают большинство американцев, которые хотят непрерывно получать подарки от правительства, не задумываясь о грозящей инфляции. И, конечно, они двумя руками за повышение налога на самых богатых американцев, которые зарабатывают больше 1 миллиона в год, что, по замыслу президента, и должно дать ему необходимые для всех проектов деньги.

Это также будет сделать не просто, но Байден пытается договориться с оппонентами. На 12 мая он назначил встречу в Белом доме с двумя лидерами демократов и двумя республиканцев в Конгрессе для обсуждения законодательных мер. Разумеется, Байден не мог пройти мимо других жгучих проблем Америки. Президент призвал членов Конгресса одобрить иммиграционную реформу, проект которой он подписал в первый день пребывания в Белом доме и заявил, что готов к компромиссу. Однако во время своего выступления Байден не огласил драматически выросшие цифры нелегальных иммигрантов, пересекающих границу США и Мексики. Кроме того, пресса начала довольно резко критиковать вице-президента Камалу Харрис, которая больше чем за месяц после своего назначения главной по решению проблем иммиграции так и не побывала на границе. Байден не мог обойти и другую беду - эпидемию массовых убийств в Америке, которые стали происходить чуть ли не каждую неделю, и в этой связи призвал законодателей принять жесткие меры по контролю над оружием. Но при этом он, скорее всего, понимает, что даже при большинстве демократов в обеих палатах достижение этого - миссия невыполнимая из-за жесткого сопротивления влиятельного оружейного лобби.

Наконец, президент упомянул и необходимость реформы полиции, которая, по его имению, должна будет носить имя погибшего от колена полицейского чернокожего Джорджа Флойда. Что принесет эта реформа, непонятно: местные газеты регулярно сообщают о том, что американские копы стали работать спустя рукава, чувствуя негативное отношение к ним значительной части общества. Международная часть выступления оказалась довольно скомканной. Байден заявил, что он не ищет конфронтации с Китаем, хотя и намерен сохранить военное присутствие США в Тихом и Индийском океанах, вновь запомнил о том, что с Ираном он будет договариваться на языке дипломатии. В отношении России Байден, как это уже было в прошлом, с трудом произнес никак не дающееся ему слово «эскалация» (недавно он вместо него сказал «вакцинация»), но быстро поправился. Так вот, Байден заявил, замявшись в очередной раз, что он не стремится к эскалации с Россией, но «ответил прямо и пропорционально на российское вмешательство в наши выборы, на кибератаки на наше правительство и бизнес – они сделали и то, и другое». «Тем не менее, - продолжал президент США, - мы можем сотрудничать, когда это отвечает взаимным интересам».