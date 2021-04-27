В Турции начался локдаун

Ранее подобные ограничения действовали в Турции по выходным и праздничным дням в апреле-мае 2020 года и с конца ноября того же года, их максимальная продолжительность не превышала четырех дней.

Объявленный президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом локдаун из-за ситуации с коронавирусом начался в 19.00 в четверг, он продлится до 5.00 17 мая, в его рамках будет действовать круглосуточный комендантский час, самый продолжительный в стране с начала пандемии, сообщает РИА Новости.

Первого марта Р.Т. Эрдоган заявил о смягчении противоэпидемических мер. Провинции Турции были распределены на четыре категории: низкого, среднего, высокого и очень высокого риска по распространению коронавируса. В первых двух категориях полностью отменили комендантский час по выходным дням, в первых трех открылись кафе и рестораны, им было разрешено принимать клиентов с 7.00 до 19.00 при условии заполняемости не более 50%.

В 58 из 81 турецких провинций, в том числе Стамбуле, Анкаре, Анталье, Мугле, в конце марта был вновь введён комендантский час по выходным - с 21.00 пятницы до 5.00 понедельника. Кроме того, в период священного для мусульман месяца Рамадан с 13 апреля до 12 мая кафе и рестораны на всей территории страны работают только в режиме доставки и на вынос. Эрдоган позднее заявил об ужесточении ограничительных мер, в частности об ограничении междугороднего сообщения и увеличении продолжительности ежедневного комендантского часа.

Суточный прирост выявленной заболеваемости 16 апреля в Турции показал максимум с начала пандемии, составив 63 082 случая, 21 апреля был зарегистрирован максимум смертей за сутки - 362, в последующие дни суточный прирост сократился примерно в полтора раза при близком к максимальному показателю числа смертей.

В понедельник, выступая по итогам заседания кабинета министров, Эрдоган объявил в стране полный локдаун с 19.00 29 апреля до 05.00 17 мая. Все организации и учреждения прекратят свою деятельность, за исключением освобожденных циркуляром МВД. Все виды обучения будут осуществляться только заочно. Междугородние поездки разрешены только после получения разрешения от властей. Бронирование отелей не является исключением для ограничений на междугородние поездки. На иностранных туристов комендантский час не распространяется.