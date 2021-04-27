Бывшему вице-губернатору Санкт-Петербурга Оганесяну грозит 16 лет тюрьмы

Сторона обвинения попросила у суда приговорить бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Марата Оганесяна к 16 годам колонии по делу о хищении, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города, передает ТАСС.

"Оганесяну просят назначить наказание в виде 16 лет лишения свободы в ИК строгого режима со штрафом в 60 млн рублей с запретом занимать должности на государственной службе сроком на 7 лет", - говорится в сообщении.

Оганесян, занимавший пост вице-губернатора Петербурга по строительству с 2013 года по 2015 годы, курировал возведение стадиона на Крестовском острове. Он был задержан 16 ноября 2016 года в Москве по делу о хищении более 50 млн рублей при заключении генподрядчиком стадиона ЗАО "Трансстрой" договора с компанией "ТДМ" (Театрально- декорационные мастерские) на поставку табло для "Санкт-Петербург Арены".

Суд поместил Оганесяна под стражу, полагая, что, находясь на свободе, он может повлиять на ход расследования.