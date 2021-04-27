Саргсян идет на выборы в союзе с Ванецяном

Республиканская партия Армении (РПА) третьего президента страны Сержа Саргсяна примет участие в досрочных парламентских выборах, которые запланированы на 20 июня, в союзе с партией "Родина" бывшего главы Службы нацбезопасности Артура Ванецяна. Об этом в четверг вечером заявил журналистам вице-президент РПА Армен Ашотян, сообщает ТАСС.

"РПА приняла решение участвовать в этом общенациональном процессе в случае проведения внеочередных парламентских выборов. В результате обобщения возможных форматов участия и имеющихся предложений по сотрудничеству было решено приступить к процессу формирования предвыборного альянса с партией "Родина", - отметил он.

Никол Пашинян 25 апреля объявил, что подает в отставку с поста премьер-министра, чтобы провести в республике досрочные парламентские выборы. До выборов он продолжит исполнять обязанности главы кабмина. Вслед за Пашиняном в рамках технической процедуры ушло в отставку и правительство страны. Пашинян уже сообщил, что выступит кандидатом на пост главы правительства от партии "Гражданский договор".