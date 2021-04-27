Баку и Лиссабон провели политические консультации

29 апреля состоялся второй раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджана и Португалии на уровне руководителей ведомств в формате видеоконференции.

Как сообщает пресс-служба МИД, в ходе консультаций были рассмотрены двусторонние отношения между Азербайджаном и Португалией, обсуждены вопросы безопасности, сотрудничества в рамках международных организаций, регионального характера и другие вопросы, представляющие взаимный интерес. Принимая во внимание нынешнее председательство Португалии в Совете ЕС, состоялся обмен мнениями о сотрудничестве Азербайджана с Евросоюзом.

В ходе обсуждений была подчеркнута важность взаимных визитов на высоком уровне, а также расширения межпарламентских связей.

Стороны договорились после снятия ограничений из-за пандемии провести следующий раунд политических консультаций в очной форме.