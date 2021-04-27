Нидерланды разрешили зрителей на «Евровидении»

Правительство Нидерландов разрешило присутствие зрителей на музыкальном конкурсе «Евровидение», который пройдет в Роттердаме. Об этом сообщает газета De Telegraaf.

По информации издания, билеты на репетиции, полуфиналы и финал конкурса начнут продавать 8 мая. При этом зрители должны будут предъявить отрицательный тест на коронавирус не старше 24 часов. Всего в зал допустят не более 3,5 тысяч зрителей.

Конкурс «Евровидение» пройдет с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. Россию на нем представит певица Manizha.