Французский депутат Франсуа Пуппони, на днях выступивший в парламенте с инициативой представить Азербайджан страной-агрессором, замешан в связях с мафиозными кругами.

Накануне haqqin.az в своей редакционной статье написал об инициативе французского депутата. Увы, но 33 французских парламентариев поддержали пролоббированное армянской диаспорой инициативу Пуппони, несмотря на резолюции ООН и консолидированную позицию всего мирового сообщества, осудившего оккупацию семи районов Азербайджана.

Между тем во французских СМИ всплыли материалы, в которых указывается на сотрудничество скандального Пуппони с криминальным сообществом в Европе. В годы, когда уроженец Корсики являлся мэром муниципалитета Сарсель – городка, расположенного близ Парижа, его уличили в связях с мафией. Бывший налоговый инспектор Пуппони фигурировал в скандальном деле о парижском игорном заведении Cercle Wagram, за который между корсиканскими мафиозными кланами развернулась жестокая борьба. С экс-менеджером казино, своим земляком и мафиози Филиппом Терраццони Франсуа Пуппони связывает давняя дружба.

Именно Терраццони устроил в честь мэра праздник в одном из ночных клубов Парижа, когда Пуппони победил на выборах в законодательное собрание. Та вечеринка впоследствии вызвала большой интерес у следствия, учитывая, что обслуживанием гостей занимались сотрудники Cercle Wagram.