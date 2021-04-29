Враг Азербайджана во Франции связан с корсиканской мафией французские СМИ
Французский депутат Франсуа Пуппони, на днях выступивший в парламенте с инициативой представить Азербайджан страной-агрессором, замешан в связях с мафиозными кругами.
Накануне haqqin.az в своей редакционной статье написал об инициативе французского депутата. Увы, но 33 французских парламентариев поддержали пролоббированное армянской диаспорой инициативу Пуппони, несмотря на резолюции ООН и консолидированную позицию всего мирового сообщества, осудившего оккупацию семи районов Азербайджана.
Между тем во французских СМИ всплыли материалы, в которых указывается на сотрудничество скандального Пуппони с криминальным сообществом в Европе. В годы, когда уроженец Корсики являлся мэром муниципалитета Сарсель – городка, расположенного близ Парижа, его уличили в связях с мафией. Бывший налоговый инспектор Пуппони фигурировал в скандальном деле о парижском игорном заведении Cercle Wagram, за который между корсиканскими мафиозными кланами развернулась жестокая борьба. С экс-менеджером казино, своим земляком и мафиози Филиппом Терраццони Франсуа Пуппони связывает давняя дружба.
Именно Терраццони устроил в честь мэра праздник в одном из ночных клубов Парижа, когда Пуппони победил на выборах в законодательное собрание. Та вечеринка впоследствии вызвала большой интерес у следствия, учитывая, что обслуживанием гостей занимались сотрудники Cercle Wagram.
В дальнейшем Пуппони обвиняли в вымогательстве, отмывании денег и в том, что он является частью корсиканского преступного сообщества. Его офис и дом были подвергнуты обыску.
Против депутата свидетельствовал и бывший глава его штаба Кристоф Ведрун, подтвердивший связь Пуппони с корсиканской мафией. Среди прочего депутат, злоупотребляя властью, оказывал давление на людей, препятствующих планам близкой ему преступной организации.
Из-за этих обвинений Пуппони вынужден был покинуть штаб Мартин Обри, выдвинушей кандидатуру в президенты Франции от Социалистической партии. Пуппони отвечал в штабе за вопросы безопасности.
Используя свои связи, ему все же удалось избежать суда. По делу о Circle Wagram на скамье подсудимых оказались более 10 человек. Само казино было закрыто.