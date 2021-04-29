Казахстан хочет помочь Киргизии и Таджикистану помириться

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил об обеспокоенности в связи с конфликтом между Киргизией и Таджикистаном и выразил готовность приложить усилия к восстановлению доверия между сторонами.

"С глубокой обеспокоенностью воспринял информацию о вооруженном столкновении на государственной границе между Кыргызстаном и Таджикистаном. Кыргызский и таджикский народы являются для нас братскими, нас объединяют общая история и культурные ценности", - говорится в заявлении Токаева, опубликованном его пресс-службой.

По словам президента, "нашим государствам и народам присущи миролюбие, толерантность и взаимное уважение". Он приветствовал достигнутую договоренность о прекращении вооруженного конфликта и начале переговоров между полномочными представителями обоих государств.

"Уверен, что руководители Кыргызстана и Таджикистана, проявив должную мудрость, сумеют решить все спорные вопросы исключительно мирным путем. Со своей стороны, готов приложить усилия к поиску взаимоприемлемых решений и восстановлению взаимного доверия", - подчеркнул он.

В ночь на четверг конфликт обострился, началась стрельба. Позднее Госкомитет нацбезопасности Киргизии сообщил о перестрелке на границе войсковых подразделений двух стран, обвинил таджикскую сторону в установке позиций минометных расчетов и нападении на киргизские погранзаставы. В настоящий момент стороны договорились о прекращении огня. В столкновениях пострадали более 80 человек с обеих сторон, шестеро погибли.