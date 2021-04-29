New In Chess Classic: Шахрияр Мамедъяров проигрывает в полуфинале Хикару Накамуре

Сегодня на шахматном онлайн-турнире из серии Champions Chess Tour, организованной чемпионом мира Магнусом Карлсеном, началась полуфинальная стадия.

Шахрияр Мамедъяров играет с американцем Хикару Накамурой. После трех партий счет 2:1 в пользу Накамуры. Первую и третью партии он выиграл, играя белыми фигурами. А во второй сильнее оказался Мамедъяров, также воспользовавшись белым цветом. Впереди четвертая партия первого матча.

Напомним, в четвертьфинале Шахрияр прошел иранца Алирезу Фирузджу, дважды обыграв его – 3:1 и 2,5:0,5.

А Теймур Раджабов не смог пройти Магнуса Карлсена – 2:2, 1,5:2,5. Сейчас Карлсен в другом полуфинале играет с Левоном Ароняном. Там после трех партий со счетом 2:1 ведет Карлсен.

Раунды плей-офф состоят из двух матчей в быстрые шахматы с контролем 15 минут плюс 10 секунд за каждый сделанный ход. Каждый матч может состоять максимум из четырех партий. Чтобы выйти в следующий раунд, нужно выиграть один матч и не проиграть в другом. Если же оба матча завершатся вничью, либо соперники обменяются победами, то играются две партии с контролем 5+3. Если ничейный счет все еще сохраняется, то победитель определится в «Армагеддоне», где у белых будет 5 минут на партию без добавления, а у черных 4 минуты. Ничья означает победу черных.

Напомним, New In Chess Classic – пятый турнир в серии Champions Chess Tour. Теймур Раджабов в начале января выиграл второй турнир, одержав в финале блестящую победу над Ароняном. Тем самым Раджабов обеспечил себе участие в финальном этапе, который пройдет в сентябре.

На New In Chess Classic, как и на предыдущих турнирах, изначально выступали 16 шахматистов. На предварительной стадии они играли друг с другом в один круг. По итогам 15 туров восьмерка лучших получила право выступить в плей-офф.

Призовой фонд нынешнего соревнования – 100 тысяч долларов. Победитель получит 30 тысяч.