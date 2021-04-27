Reuters: Блинкен встретился с главой "Моссада"

Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился в четверг с главой израильской службы внешней разведки Йоси Коэном, в ходе встречи израильская сторона выразила глубокую обеспокоенность деятельностью Ирана в ядерной сфере. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник.

По данным агентства, встреча прошла в Вашингтоне, на ней также присутствовал посол еврейского государства.

Глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс в ходе регулярного брифинга для журналистов не стал ни подтверждать, ни опровергать факт таких консультаций. "Я не могу подтвердить подобные встречи или предоставить сообщение по этому поводу. Я могу сказать, что США и Израиль находятся в тесном контакте", - сказал он.