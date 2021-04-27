Найдены останки азербайджанского офицера

Найдены останки еще одного военнослужащего азербайджанской армии, пропавшего без вести восемь месяцев назад в ходе Отечественной войны.

Лейтенант Али Юсифов стал шехидом в боях за освобождение азербайджанских земель от армянской оккупации, сообщает АПА.

Его останки будут доставлены в родное село Огуз Шарурского района Нахчыванской Автономной Республики завтра - 30 апреля, после церемонии прощания он будет похоронен на местном кладбище.

Отметим, что военнослужащий пропал без вести в боях в направлении Физули.