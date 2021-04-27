На границе Киргизии и Таджикистана продолжается стрельба: десятки раненых с обеих сторон

Ранее сообщалось, что государства договорились о прекращении огня на границе и отводе сил на места прежней дислокации.

Стрельба на границе Кигризии и Таджикистана возобновилась, передает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на пресс-службу УВД Баткенской области.

Отмечается, что несмотря на договоренности о прекращении огня, стреляют в селах Арка, Достук и Жаштык.

Ранее стало известно, что на границе между республиками происходят перестрелки. По данным киргизской стороны, таджики открыли огонь по нескольким погранзаставам, одна из них ("Достук") в итоге загорелась; в ответ спецназ захватил таджикскую погранзаставу "Ходжа Аълло". В результате столкновений погибли по три человека с обеих сторон, ранения получили более ста.

Конфликт в приграничной области разгорелся накануне днем. Ночью противостояние обострилось, началась стрельба. Регион периодически становится зоной конфликтов, основная причина — неделимитированные участки: там невозможно определить, где именно пролегает граница между государствами.