Дело в том, что Джонсон и его гражданская жена Кэри Саймондс оплатили дорогостоящий ремонт в своей казенной квартире за счет средств сомнительного происхождения. Кстати, расположена она не по знаменитому адресу Даунинг-стрит, 10, а в соседнем доме под номером 11, где несколько попросторнее. Там же жила и предшественница Джонсона Тереза Мэй. Каждому новому премьеру выделяются государственные средства, 30 тысяч фунтов (42 тысячи долларов) чтобы он или она могли переоборудовать временное жилье на свой вкус.

Премьер-министр Великобритании оказался в центре расследования о финансовых нарушениях. Масштабы дела, если даже окажется, что Джонсон действительно виновен, смехотворны по меркам коррупционных скандалов в прочих странах, но британцы очень щепетильны, и если джентльмен, возглавляющий правительство, оказался недостаточно джентльменом, это может сильно ударить по его политическим позициям.

Джонсону и Саймондс ремонт и переоборудование вылились в 200 тысяч фунтов (278 тысяч долларов). Никто и ничто не запрещает оплатить разницу между выделенными средствами и потраченными из своего кармана, но появилась информация, что денег премьеру на ремонт дал донор Консервативной партии лорд Браунлоу. Что опять же не является грехом, если этот факт зафиксирован соответствующим образом как взятый частный кредит. Но Борис Джонсон отрицает, что брал деньги у Браунлоу, и это уже интересно, потому что обман в такого рода делах, если на нем удастся поймать, означает закат политической карьеры.

Скандал стал приобретать серьезный характер после того, как бывший главный советник Джонсона Доминик Каммингс, уволенный в конце прошлого года, сообщил в личном блоге, что его отношения с премьером расстроились после того, как он, Каммингс, «сказал ему, что планы тайно привлечь доноров к оплате реновации неэтичны, глупы, возможно, незаконны и почти наверняка противоречат правилам раскрытия информации о политических пожертвованиях. Я отказался помогать ему в организации этих выплат». При этом бывший советник отрицает, что информация о средствах на ремонт квартиры попала в прессу от него.

В дело включилась британская Избирательная комиссия, в функции которой входит также наблюдение за партийными финансами. «Есть разумные основания подозревать нарушение или нарушения правил», - прозвучало официальное мнение этой комиссии. Британская пресса оживленно заговорила о деле Wallpapergate – «Обоигейт» (якобы для квартиры премьера закупались обои по 800 фунтов за рулон).

Борис Джонсон продолжает говорить, что за информационной кампанией стоят его политические противники, которым просто нечего делать, и что все траты будут обнародованы, подробно расписаны и объяснены, когда придет время. Но то, что он не делает это прямо сейчас, когда скандал в самом разгаре, только усиливает подозрения в нехорошем и подливает масла в огонь. Вроде и дело-то, правда, не стоит выеденного яйца, но политики хорошо знают, что порой причиной будущего поражения становятся не сокрушительные удары, а мелкие противные порезы.