Трагедия в Израиле: на религиозном празднике погибли 44 человека
По меньшей мере 44 человека погибли в результате обрушения трибуны во время религиозного праздника Лаг ба-Омер в районе горы Мерон, которая расположена близ города Цфат на севере Израиля. Об этом в пятницу сообщила газета The Jerusalem Post.
По ее данным, более 100 человек получили ранения.
Ранее газета The Times of Israel сообщала о 38 погибших и более 60 пострадавших. По ее данным, часть людей могла получить ранения или погибнуть в результате давки, последовавшей за обрушением трибуны. Организаторы празднования к вечеру четверга насчитывали более 100 тыс. участников мероприятия.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал произошедшее «тяжелой катастрофой».
Напомним, десятки тысяч человек собрались на стадионе, чтобы почтить память раввина Шимона Бар Йохая. Гробница мудреца II века считается одним из самых святых мест среди иудеев. Это мероприятие стало крупнейшим событием в стране с момента начала пандемии коронавируса.