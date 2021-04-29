Трагедия в Израиле: на религиозном празднике погибли 44 человека

По меньшей мере 44 человека погибли в результате обрушения трибуны во время религиозного праздника Лаг ба-Омер в районе горы Мерон, которая расположена близ города Цфат на севере Израиля. Об этом в пятницу сообщила газета The Jerusalem Post.

По ее данным, более 100 человек получили ранения.