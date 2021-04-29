Эрдоган: Турция вышла в лидеры по производству взрывчатых веществ

Турция вошла в «высшую лигу» по производству взрывчатых веществ нового поколения. Об этом сказал президент Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии открытия завода по производству энергоматериалов на базе предприятия Barutsan при оборонной компании MKEK, сообщает «Анадолу».

«Благодаря этому заводу наша страна достигла высшей лиги в производстве взрывчатых веществ нового поколения», - сказал, в частности, турецкий лидер, добавив, что модульные пороховые системы, которые Турция раньше импортировала, теперь также будут производиться внутри страны.

По его словам, Турция больше не будет зависеть от внешних поставок в плане обеспечения своих Вооруженных сил авиабомбами, боеприпасами, ракетами или боеголовками.

«Недавние события, а также явные и скрытые эмбарго, которым мы подверглись, создали необходимость в производстве такой важной продукции в нашей стране», - пояснил президент Эрдоган.

По словам главы государства, власти страны намерены в кратчайший срок превратить Турецкий институт механической и химической промышленности в структуру, которая в тесном сотрудничестве с частным сектором будет удовлетворять все потребности турецкой армии.