Минобороны России рассекретило документы о взятии Берлина

Министерство обороны России открыло на своем сайте новый мультимедийный раздел, посвященный Берлинской стратегической наступательной операции, в результате которой был завершен разгром фашистской Германии.

В разделе публикуются рассекреченные документы, в том числе журналы боевых донесений соединений и частей Красной армии, передает РИА Новости.

«В рамках проекта «Без срока давности» на интернет-портале военного ведомства открыт новый мультимедийный раздел, посвященный героическому штурму Берлина и воинам Красной Армии, погибшим в борьбе с нацизмом на завершающем этапе войны», – отмечают в российском министерстве.

Завершающая фаза Берлинской операции началась 23 апреля 1945 года.