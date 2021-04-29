Крупная консалтинговая компания проводит набор русскоязычных сотрудников

Компания, существующая на рынке уже третий год, производит набор сотрудников, имеющих практический опыт работы в SMM-SEO, графическом дизайне, и web-мастеров.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ОТ 1600 AZN. ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ВОЗРАСТУ: ОТ 18 ДО 30 ЛЕТ.

Желающие пройти серию тестов и экзаменов на соответствие требованиям компании в первую очередь должны выслать CV на [email protected].Скачать файл CV для заполнения и отправки.

ЕСЛИ ВЫ НЕ ВЛАДЕЕТЕ СВОБОДНО РУССКИМ ЯЗЫКОМ, НЕ ТРАТЬТЕ СВОЕ ВРЕМЯ, ВЫСЫЛАТЬ CV НЕТ НИКАКОГО СМЫСЛА. CV ДОЛЖНЫ БЫТЬ СОСТАВЛЕНЫ ТОЛЬКО НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ.