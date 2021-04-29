В Чехии прошли митинги против президента-«изменника»

Акции протеста против президента Чехии Милоша Земана прошли в Праге и других городах страны. Об этом сообщает ТАСС.

По данным полиции, на Вацлавской площади собрались около 10 тысяч человек. Организатором митинга стала гражданская инициатива «Миллион мгновений для демократии», которая связана с политическими противниками Земана.