В Чехии прошли митинги против президента-«изменника»
Акции протеста против президента Чехии Милоша Земана прошли в Праге и других городах страны. Об этом сообщает ТАСС.
По данным полиции, на Вацлавской площади собрались около 10 тысяч человек. Организатором митинга стала гражданская инициатива «Миллион мгновений для демократии», которая связана с политическими противниками Земана.
Из-за пандемии участники акции соблюдали социальную дистанцию. Многие из них держали транспаранты и плакаты с оскорбительными надписями в адрес президента, его сторонников.
Милош Земан указывал, что в отчетах BIS нет доказательств присутствия российских агентов на месте ЧП во Врбетице. Он пообещал рассекретить итоги расследования, а также не исключил, что вспыхнувший скандал может оказаться следствием игры спецслужб. Позже сенаторы вознамерились подать конституционную жалобу и обвинить его в измене родине