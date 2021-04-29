Напомним, столкновения на границе, произошедшие утром 29 апреля, вылились в ожесточенные бои с применением тяжелого вооружения. Причиной стало обострение спора о распределении водных ресурсов.

В результате столкновений на границе с Таджикистаном погибли 13 жителей Киргизии, заявил Минздрав страны. При этом более 130 человек получили ранения.

Власти Таджикистана пока не сообщали уточненные цифры по раненым и погибшим со своей стороны: вечером 29 апреля было известно о гибели трех человек и 31 пострадавшем.

«По уточненным данным на 7:50 количество пострадавших в результате инцидента на киргизско-таджикской границе составляет 134 человека, из них 13 летальных случаев»,— сказал журналистам представитель Минздрава Киргизии, передает Интерфакс.

Ситуацией крайне обеспокоены и в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В частности, находящийся в Душанбе генсек организации Станислав Зась обсудил сложившуюся ситуацию с секретарями советов безопасности Таджикистана и Кыргызстана Насрулло Махмудзодой и Рыскелди Мусаевым.

"В ОДКБ считают, что данный конфликт должен быть прекращён. Его нужно решить мирным путём. Предпринимаются все необходимые меры по урегулированию этого конфликта", - сказал Зась.

По его словам, в ОДКБ подробно, внимательно следят и изучают ситуацию на таджикско-киргизской границе.