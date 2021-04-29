Индия обновила мировой антирекорд по коронавирусу

Индия установила новый мировой антирекорд по коронавирусу. За сутки здесь было выявлено 386 452 новых заболевших. Об этом сообщило Министерство здравоохранения страны.

Индия находится на втором месте по числу выявленных случаев заражений коронавирусом с начала пандемии, уступая лишь Соединенным Штатам Америки. Согласно последним данным, в стране зарегистрировано более 18,7 миллиона случаев. Выздоровели более 15,3 миллиона, умерли около 208 тысяч человек.

Показатели заболеваемости в Индии растут с середины февраля. Число лечащихся от COVID-19 выросло до более чем трех миллионов. В Министерстве здравоохранения отметили, что вакцину получили около 150 миллионов человек. Только за последние сутки число привитых увеличилось на 2,1 миллиона.