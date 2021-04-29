МВД об избиении оскорбившего память шехида жителя Баку

Возбуждено уголовное дело по факту избиения жителя столицы Фуада Расулзаде, который поделился в соцсети скандальной публикацией о шехиде Худаяра Юсифзаде. Об этом заявил руководитель пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана, полковник полиции Эхсан Захидов, по словам которого, после получения информации об избиении МВД незамедлительно начало разбирательство по факту.

«Управлением полиции Бинагадинского района Баку по факту возбуждено уголовное дело по статье 221-й («Хулиганство») УК Азербайджана, ведется следствие, установлены личности нападавших, среди которых брат, дядя и двоюродные братья шехида Худаяра Юсифзаде, они привлечены к следствию и дали показания», - подчеркнул Э.Захидов.

Худаяр Юсифзаде воевал на Кельбаджарском направлении, принимал участие в освобождении высот на Муровдаге. Затем участвовал в боях на Физулинском, Джебраильском и Зангиланском направлениях. Был ранен при освобождении села Агбенд Зангиланского района. Скончался впоследствии от полученных ран.