В поселке Говсан повышен уровень безопасности на дорогах с интенсивным движением пешеходов. Так, на пересечении улиц Ильгара Ахлиманова и Хафиза Гулиева в целях обеспечения безопасности пешеходов и очередности транспортных средств установлены светофоры. Об этом сообщили в Бакинском транспортном агентстве (БТА).

Было отмечено, что в целях обеспечения комфорта и безопасности пешеходов, в том числе инвалидов, с учетом густонаселенности территории, близости трех школ и отделения станции скорой и неотложной медицинской помощи, на пешеходных переходах установлены пандусы, обеспечена очередность движения.

Принятые меры не только повысят уровень безопасности движения на этих дорогах, но и создадут условия для комфортного передвижения пешеходов.