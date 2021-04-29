Азербайджанская студентка избрана вице-президентом крупнейшей в мире юридической молодежной организации

ELSA - крупнейшая в мире юридическая молодежная и студенческая организация, объединяющая более 350 городов и университетов в 44 странах Европы, в том числе более 54 500 молодых людей. Организация основана в 1981 году, а азербайджанское представительство - в 2010 году. Основная деятельность ELSA заключается в поддержке их развития путем проведения полезных местных и международных мероприятий, конкурсов, межстрановых практических программ по различным отраслям права для молодежи.

Как сообщили haqqın.az в пресс-службе Коллегии, член Национального совета ELSA в Азербайджане Самира Сафарова на заседании Международного совета, состоявшемся 11-17 апреля 2021 года, собрала голоса более 20 стран и была избрана на должность вице-президента Международного совета по академической деятельности.

Обратите внимание, что Международный совет является высшим исполнительным органом организации, и восемь членов совета работают в головном офисе ELSA в Брюсселе в течение одного года. Их основная работа заключается в сборе данных, предоставляемых странам-членам, их соответствующей подготовке, включая координацию и управление различными группами. Кроме того, Международный совет сотрудничает с международными организациями, фирмами, правительствами, другими молодежными ассоциациями, осуществляет профессиональное сотрудничество.