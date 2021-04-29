Любители мейханы нарушили правила карантина

Сотрудники Лянкяранского районного отдела полиции продолжают мероприятия по обеспечению правил карантинного режима.

Как сообщили haqqın.az в лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД, сотрудниками полиции было установлено, что в расположенном на территории района чайном доме Cil организовано мероприятие с участием поэтов-мейханщиков.

Сотрудники полиции составили протоколы по статье 211 Кодекса об административных проступках (нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) в отношении 10 человек.