Глава МИД Литвы на переговорах с Ильхамом Алиевым фото

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 30 апреля принял делегацию во главе с министром иностранных дел Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом, сообщает официальный сайт главы государства.