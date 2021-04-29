Посольство США в России сокращает штат на 75%
Посольство США в России в связи с запретом на наем иностранных граждан сократит штат сотрудников консульства на 75%. Об этом говорится в сообщении на сайте американского диппредставительства.
"Мы сожалеем, что действия правительства России вынудили нас сократить наш штат сотрудников консульства на 75%, и будем стараться предложить гражданам США как можно больше сервисов", - цитирует ТАСС сообщение посольства.
Также с 12 мая будет сокращено количество консульских услуг из-за введенных ограничений в отношении сотрудников.
Диппредставительство приостанавливает рассмотрение документов на выдачу виз для недипломатических поездок.