Посольство США в России сокращает штат на 75%

Посольство США в России в связи с запретом на наем иностранных граждан сократит штат сотрудников консульства на 75%. Об этом говорится в сообщении на сайте американского диппредставительства.

"Мы сожалеем, что действия правительства России вынудили нас сократить наш штат сотрудников консульства на 75%, и будем стараться предложить гражданам США как можно больше сервисов", - цитирует ТАСС сообщение посольства.

Также с 12 мая будет сокращено количество консульских услуг из-за введенных ограничений в отношении сотрудников.

Диппредставительство приостанавливает рассмотрение документов на выдачу виз для недипломатических поездок.