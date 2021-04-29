Генпрокуратура о вырубке деревьев в Баку
Генпрокуратура провела проверку по факту незаконной вырубки деревьев по адресу: улица Аббаса Мирзы Шарифзаде, 150 в Ясамальском районе Баку.
Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Генпрокуратуры, в ходе расследования выяснилось, что директор стоматологической клиники Hüseyn Dent Гусейн Абдуллаев нанес серьезный ущерб в размере 3 000 манатов в результате незаконной вырубки деревьев во дворе клиники.
Ясамальскому районному управлению полиции поручено провести предварительное расследование.