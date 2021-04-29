Сотрудники Сураханского районного управления полиции Баку на основании полученной информации провели оперативные мероприятия, в результате которых были задержаны подозреваемые в краже, сообщили haqqın.az в пресс-службе МВД,

Согласно сообщению, задержан житель Баку Рагиф Нуриев. Стало известно, что он в разное время воровал запасные части грузовых автомобилей в поселках Говсан и Бина и нанес тем самым материальный ущерб потерпевшим в общей сложности на сумму около 1000 манатов.

В ходе другой операции, проведенной сотрудниками полиции, были задержаны совершившие серию краж из строящихся на территории района домов жители Баку Мирага Сеидов, Сеймур Нагиев, Гусейн Исмайлов и Гасан Гянджалиев. Выяснилось, что они похитили бытовые и строительные предметы из 10 строящихся домов в поселке Говсан Сураханского района, нанеся хозяевам домов материальный ущерб на общую сумму около 15 тысяч манатов.

По обоим фактам проводится расследование.