Исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна застал врасплох вопрос корреспондента российского издания «Известия» относительно вице-премьера Тиграна Авиняна. Как сообщает haqqin.az со ссылкой на армянские СМИ, журналистка попыталась выяснить, что думает Пашинян о перспективах выдвижения Авиняна в кандидаты на пост премьера от оппозиции.

«Представители оппозиции предполагают на пост премьер-министра вашего заместителя Тиграна Авиняна...», - заявила журналистка Николу Пашинян.

Вопрос сбил с толку армянского премьера, он попытался заговорить, однако журналистка продолжила и задала ему очередной вопрос: какие отношения будет строить с Россией Авинян, если будет премьер-министром?

Пашинян сказал, что Авинян - его заместитель, член его политической команды, он не думает, что возникнут разногласия.

«Извините, Тигран Авинян - мой политический сторонник. Я думаю, что мы вместе пойдем на выборы и у нас не будет разногласий», - сказал он.