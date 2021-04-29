Проведена очная оценка инвалидности еще 27 человек, у которых истек срок инвалидности, назначенной в прошлом комиссией из-за военной травмы, и направления которых были включены в электронную систему для повторного назначения инвалидности, а в документах об инвалидности которых были выявлены противоречия.

Как сообщили haqqın.az в Минтруда, диагноз 15 из них не дает основания для назначения инвалидности. Этим лицам было отказано в повторном назначении инвалидности.

В осмотре приняли участие заместитель председателя Общественного совета при Министерстве труда и социальной защиты населения, председатель Международного фонда Евразийской прессы Умуд Мирзоев и член совета, председатель ПО «Помощь в решении социально-экономических проблем жертвам мин» Мамедгасан Гасанов.

Важным принципом в проводимых обследованиях является обеспечение прозрачности и объективности назначений инвалидности, отмена необоснованных назначений.