30 апреля стартовали выборы по созданию Общественного совета при ПО «Азеригаз». Выборы начались в 11:00 в административном здании объединения и продлятся до 16:00. Среди кандидатов - представители известных институтов гражданского общества и СМИ, обладающие достаточным авторитетом в общественной жизни страны. Впервые ПО «Азеригаз» планирует представить широкой аудитории прямую трансляцию избирательного процесса через социальную сеть Facebook, сообщили haqqın.az в пресс-службе объединения.

Отметим, что избирательный процесс начался 16 февраля 2021 года. Регистрация кандидатов, желающих стать членами Общественного совета, продолжалась до 19 марта. В целом в Общественный совет при ПО «Азеригаз» были выдвинуты 17 кандидатов на место 11 членов. На следующем этапе была проведена регистрация представителей институтов гражданского общества, желающих принять участие в процессе голосования, и в настоящее время право голоса получил 71 человек.

Кроме того, избирательная комиссия, действующая в связи с созданием Общественного совета, незамедлительно отреагировала на некоторые возникшие недоразумения и технические проблемы, и за короткое время эти трудности были устранены.

ПО «Азеригаз» считает приоритетной задачей достижение удовлетворенности абонентов услугами в сфере газоснабжения, обеспечение прозрачности и открытости в своей деятельности, установление эффективных, взаимовыгодных связей с общественностью. Общественный совет, являясь консультативным органом, будет играть важную роль в обсуждении любых трудностей, недовольства абонентов, быстром решении проблем, которые могут возникнуть в работе объединения.