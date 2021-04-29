Опубликовано подробное видео скандального эпизода из вчерашнего ответного полуфинального матча Кубка Азербайджана между «Зиря» и «Кешля», в котором гости победили в дополнительное время со счетом 3:2 и вышли в финал.

Тот момент стал причиной бурного недовольства футболистов, главного тренера Рашада Садыхова и других представителей «Зиря».

Итак, напомним, на 85-й минуте при счете 1:1, который устраивал хозяев, главный арбитр Эльчин Мясиев назначил, как тогда показалось, весьма спорный пенальти в их ворота.

Однако на крупном плане при замедленном повторе ясно видно, что футболист «Зиря» Лазар Джорджевич, несколько минут назад вышедший на замену, бьет рукой игрока «Кешля» Анатоле Абанга. Значит, пенальти был назначен правильно!