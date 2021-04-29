Футболист «Зиря» бьет своего соперника развязка скандального эпизода; видео
Опубликовано подробное видео скандального эпизода из вчерашнего ответного полуфинального матча Кубка Азербайджана между «Зиря» и «Кешля», в котором гости победили в дополнительное время со счетом 3:2 и вышли в финал.
Тот момент стал причиной бурного недовольства футболистов, главного тренера Рашада Садыхова и других представителей «Зиря».
Итак, напомним, на 85-й минуте при счете 1:1, который устраивал хозяев, главный арбитр Эльчин Мясиев назначил, как тогда показалось, весьма спорный пенальти в их ворота.
Однако на крупном плане при замедленном повторе ясно видно, что футболист «Зиря» Лазар Джорджевич, несколько минут назад вышедший на замену, бьет рукой игрока «Кешля» Анатоле Абанга. Значит, пенальти был назначен правильно!
Рашад Садыхов, который, скорее всего, не видел момент удара и был уверен в несправедливости решения главного арбитра и лайнсмена, подсказавшего ему, был крайне недоволен данным решением. В итоге он и его помощник Эльтун Ягублу получили красную карточку и вынуждены был покинуть техническую зону.
Реализовав пенальти, «Кешля» перевела матч в дополнительное время. И уже на 2-й минуте экстра-тайма Сезар Меза Колли забил свой третий гол в этом матче. Играя вдесятером (за тот удар Лазар Джорджевич был удален), «Зиря» смогла отыграть один мяч, но не больше. «Кешля» благодаря большему количеству голов на выезде пробилась в финал. Напомним, в первом матче победила «Зиря» - 2:1.
24 мая «Кешля» встретится в финале Кубка с «Сумгаитом».