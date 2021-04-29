Эльман Рустамов: Валютный рынок Азербайджана остается стабильным

С начала года лишь в январе был отмечен рост спроса на иностранную валюту, но в целом валютный рынок Азербайджана остается стабильным. Об этом на пресс-конференции сказал председатель правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов.

По его словам, повышенный спрос наблюдался как на наличную, так и безналичную валюту.

"В последующие месяцы баланс был восстановлен. Государственный нефтяной фонд страны сэкономил 140 миллионов долларов", - сказал глава ЦБА, подчеркнув, что на валютном рынке не наблюдается дефицита, а наоборот, отмечен профицит.

"Мы заинтересованы в том, чтобы валюта, выводящаяся на аукцион, была продана", - сказал глава Центробанка.