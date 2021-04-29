Бишкек и Душанбе договорились об урегулировании конфликта

Киргизия и Таджикистан достигли договоренности об урегулировании возникшего на границе двух государств вооруженного конфликта мирным путем. Об этом заявил в пятницу глава киргизского внешнеполитического ведомства Руслан Казакбаев во время разговора со спецпредставителем Евросоюза по Центральной Азии Петером Бурианом, сообщил МИД Киргизии.

"Министр сообщил о достижении сторонами договоренности о прекращении огня и намерении урегулировать ситуацию за столом переговоров", - цитирует ТАСС сообщение киргизского МИД.

Казакбаев также проинформировал собеседника по телефону о ситуации в приграничных районах Киргизии и "подчеркнул приверженность Бишкека международным и двусторонним обязательствам и договоренностям".