Полиция в Лянкяране накрыла плантацию конопли

Сотрудники отдела полиции города Лиман Лянкяранского района провели оперативные мероприятия по противодействию незаконному обороту наркотических средств и культивированию наркосодержащих растений. Об этом сообщили haqqın.az в лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД.

В результате операции, проведенной сотрудниками полиции, по подозрению в незаконном обороте наркотических средств задержали местного жителя О.Садыхова. В ходе личного досмотра у него было обнаружено пять упаковок с героином и электронные весы.

Установлено, что мужчина приобрел наркотики у Н.Гасанли, который также был задержан. При осмотре дома, где проживал Гасанли, был обнаружен сверток с героином, а в саду его дома - 124 куста конопли.

По данным фактам проводится расследование.