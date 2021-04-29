В Баку арестовали убийцу молодой женщины
По факту умышленного убийства 17 января 2021 года жительницы Пираллахинского района города Баку Лалы Рамазановой возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК АР.
Как сообщили haqqın.az в Генпрокуратуре, следствием установлены обоснованные подозрения в том, что знакомый потерпевшей Тельман Мовсумзаде нанес ей ножевое ранение в горло, а затем закопал тело во дворе дома, чтобы скрыть совершенное преступление.
Т.Мовсумзаде был привлечен в качестве обвиняемого по статьям 120.2.2 (умышленное убийство, совершенное из хулиганских побуждений) и 120.2.4 (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью или общеопасным способом) УК АР, в его отношении решением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время расследование по уголовному делу завершено и направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям.