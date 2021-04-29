Икрам Нур, автор haqqin.az 13:22

В Багдаде состоялась встреча директора ЦРУ Уильяма Бёрнса и советника по национальной безопасности Ирана Али Шамхани. Практически одновременно с этим событием Вашингтон посетил советник по нацбезопасности Израиля Меир Бен-Шаббат. И всё-таки она, эта секретная встреча американцев с иранцами, была, как ни отрицали этот факт Тегеран и Вашингтон. И уровень тех, кто принимал в ней участие с двух сторон, политический вес как Бёрнса, так и Шамхани позволяет утверждать, что диалог на ней шёл серьёзный, с возможными далеко идущими последствиями.

На организации и проведении подобных секретных встреч с иранцами нынешний директор ЦРУ, а в прошлом – заместитель государственного секретаря США изрядно поднаторел. Поскольку был той ключевой фигурой, которая и обеспечила заключение соглашения по ядерной программе Ирана в 2015 году, ставшего итогом таких вот засекреченных от широкой публики событий. Естественно, детали того, что происходило в Багдаде, станут достоянием общественности ещё не скоро. Но, в любом случае, между Вашингтоном и Тегераном затевается нечто серьёзное, что обязательно выстрелит. Обращает на себя внимание то, что во встрече принимал участие некий анонимный «представитель Саудовской Аравии». А после этого появилось огромное интервью наследного принца Королевства Мухаммеда бен Салмана – подробнее о нём в ближайших обновлениях haqqin.az, не пропустите, - в котором об Ирене говорилось достаточно мягко. Кто как, но автор этих строк в подобные совпадения не верит категорически. И потому берёт на себя смелость утверждать, что, во-первых, в Эр-Рияде о развитии американо-иранского диалога знают куда больше, чем говорят. А, во-вторых, это развитие саудитов вполне устраивает. Что, разумеется, дополняет накала к интриге: на что же такое согласен Тегеран, что удовлетворяет его вечного антагониста в регионе, Саудовскую Аравию? Гадать на эту тему можно сколько угодно, но воздержусь до получения более конкретной информации. И хочу обратить внимание на другую встречу, состоявшуюся примерно в это же время – между советником по национальной безопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом и его американским коллегой Джейком Салливаном.

Сказать, что в Израиле относятся к американо-иранским контактам с настороженностью – значит, не сказать ничего. Там ещё отлично помнят «художества» Обамы в ходе подготовки ядерной сделки и на слово Вашингтону в этом вопросе верить категорически отказываются. Требуют гарантий. В опубликованном пресс-релизе американского СНБ по итогам встречи Бен-Шаббата и Салливана говорится, что США «осведомили Израиль о последних результатах переговоров по СВПД и подтвердили интерес к тесным консультациям с Израилем по ядерной программе Ирана», осудили «агрессивное поведение Тегерана» и создали межведомственную рабочую группу по мониторингу «растущей угрозы от иранских беспилотников и высокоточных управляемых ракет». Добавлю, что представительство американцев и израильтян на этой встрече было более чем серьёзным. Помимо двух советников по национальной безопасности на ней также присутствовали кандидат президента Джо Байдена на пост помощника госсекретаря по ближневосточным делам Барбара Лиф, координатор Белого дома по Ближнему Востоку и Северной Африке Бретт Макгерк, посол Израиля в США Гилад Эрдан и глава «Моссад» Йоси вездесущий Коэн.