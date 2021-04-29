Антироссийский призыв армянского депутата

Вчера на внеочередном заседании Национального собрания Армении был принят во втором чтении и в полном объеме пакет поправок в Уголовный кодекс и проект изменений в Налоговый кодекс, пишет Aravot.

Перед голосованием независимый депутат, представитель руководящего совета партии «За Республику» Арман Бабаджанян подошел к трибуне с калошей в руке: «Вы знаете, что это? Это калоша российского производства. Хотите ли вы модернизировать калошу, хотите ли вы ее реформировать, она останется модифицированной или модернизированной калошей, ИТ-калошей, нанокалошей, но калошей. Я считаю, что основной мандат на модернизацию наших вооруженных сил должен быть передан России, но пусть последние события, учитывая реальность признания геноцида армян, позволяют Армении маневрировать и смотреть в других направлениях. Не душите будущее Армении, шанс завтрашнего дня и создавайте новые возможности для модернизации наших Вооруженных сил».

Издание пишет, что Бабаджанян сказал это в том числе в контексте отказа Армении от участия в учениях НАТО «Защитник Европы-2021».