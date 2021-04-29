30 апреля в зоне обслуживания Шамкирского пограничного отряда Госпогранслужбы сдана в эксплуатацию новая погранзастава «Аггёль». Об этом haqqın.az сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы (ГПС).

В церемонии открытия принял участие первый заместитель начальника ГПС, начальник штаба ГПС генерал-лейтенант Рашад Садыгов. Он ознакомился с условиями, созданными для военнослужащих.

После награждения группы отличившихся военнослужащих мероприятие продолжилось за праздничным столом.

В завершение мероприятия кинологи воинской части продемонстрировали свои навыки выполнения служебных задач с использованием специально обученных собак.