МИД Азербайджана соболезнует Израилю

Министерство иностранных дел Азербайджана выражает соболезнования в связи с гибелью людей на мероприятии Лаг ба-Омер на горе Мерон в Израиле.

“Глубоко опечалены новостями о трагическом происшествии во время празднования Лаг ба-Омер на горе Мерон. Выражаем глубокие соболезнования семьям жертв этого ужасного инцидента, а также правительству и народу Израиля. Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим”, - говорится в публикации в Twitter азербайджанского МИД.