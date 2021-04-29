МИД Азербайджана соболезнует Израилю
Министерство иностранных дел Азербайджана выражает соболезнования в связи с гибелью людей на мероприятии Лаг ба-Омер на горе Мерон в Израиле.
“Глубоко опечалены новостями о трагическом происшествии во время празднования Лаг ба-Омер на горе Мерон. Выражаем глубокие соболезнования семьям жертв этого ужасного инцидента, а также правительству и народу Израиля. Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим”, - говорится в публикации в Twitter азербайджанского МИД.
We are very saddened by news on tragic accident at mass Lag B’Omer event in Mount Meron 🇮🇱.— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) April 30, 2021
We express our deep condolences to the families of the victims of this terrible incident, as well as to the Government and People of #Israel. We wish speedy recovery to all injured.
Напомним, 44 человека погибли ночью в пятницу в результате обрушения трибуны на горе Мерон во время празднования религиозного праздника Лаг ба-Омер. Не менее 150 человек получили ранения, состояние шести из них оценивается как критическое. По данным организаторов мероприятия, к вечеру четверга насчитывалось более 100 тысяч участников празднества на горе Мерон.