В Турции коронавирусная трагедия

Несколько дней все выезды из Стамбула были забиты многокилометровыми автомобильными пробками. В преддверии 17-дневного строгого карантина население крупных городов массово выезжало в курортные зоны, села и просто кемпинги в лесных массивах турецких провинций. Общее стремление покинуть город вызвано желанием провести дни карантинных ограничений и отметить праздник Рамадан в свободной обстановке. Об этом haqqin.az из Стамбула сообщил завкафедрой физиотерапии и реабилитации медицинского факультета Университета Бахчешехир Керем Алптекин.

Однако, как считает ученый-медик, такой массовый поток людей в регионы страны грозит еще большим ростом заражений в стране. В Бодруме, например, наблюдается невообразимое скопление. Все бросились в места отдыха до того, как власти закроют передвижение между городами. А между тем только за последние сутки в стране заразились ковидом почти 37,5 тысяч человек, и введение строгого карантин с 29 апреля до утра 17 мая вынужденная и оправданная мера властей. Причем не полное закрытие города по уханьской модели, а строгий карантин, при котором некоторые структуры и предприятия будут функционировать. К примеру, будут работать отели, порты, с 10 утра до 17 часов открыты продуктовые магазины. Полностью закрыты учебные заведения, банки, кафе и рестораны, рынки и др. Объявлен комендантский час, из дома люди смогут выходить только за продуктами в ближайшие магазины и при особой необходимости.

«Высокий рост заражений в Турции однозначно связан с несоблюдением мер защиты от инфекции, таких как ношение масок и соблюдение социальной дистанции. В стане выявлено четыре случая индийского штамма ковида, есть и другие мутационные варианты, но это не главный фактор расширения эпидемии. Решающее значение имеет пренебрежение мерами профилактики», - уверен Алптекин.