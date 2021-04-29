Как известно, холодная война закончилась тридцать лет назад. Правда, кое-где звучат предостережения о том, что «вторая холодная» уже началась, имея в виду возникшую напряженность между Востоком и Западом в последние месяцы. Потому особое внимание привлекают детища предыдущего противостояния систем — капиталистической и социалистической. Одним из таковых является уникальный самолет, прозванный Doomsday Plane - «самолетом Судного дня», точнее, несколько таких воздушных судов.

Идея такого самолета возникла в разгар противостояния между США и СССР, в 80-е годы прошлого века, когда напряжение было столь высоко, что перспектива Третьей мировой войны с использованием ядерного оружия не была столь уже нереальной.

Работы над этими машинами начались еще в 70-е годы, но только несколькими годами позже американская армия дождалась усовершенствованной версии в образе Boeing E-4B, получившего целую гамму средств, которые должны были защитить эти самолеты от последствий атаки с использованием ядерного оружия и не только. О необычных машинах на службе армии США рассказывает Komputerswiat.

Что важно, «самолеты Судного дня», которые все еще находятся на службе в американской армии, не являются, в своей основе, боевыми машинами. Это просто летающие коммуникационные центры или, как говорят еще, летающие противоатомные бомбоубежища. Они должны были пережить советскую ядерную атаку на Соединенные Штаты в случае уничтожения наземных центров командования и позволили бы находящимся в воздухе властям США отдавать приказы войскам (в том числе, на нанесение ответного ядерного удара), или гражданским службам, и их координирование действий в уничтоженных атомным оружием частях страны.

Чтобы подготовить машины на такие вероятностные случаи, их оснастили широкой гаммой оборонных средств. Сегодня эти милитаризованные версии Boeing могут похвалиться по-прежнему серьезными возможностями.

По официальным данным US Air Force (ВВС США — ред.), эти самолеты неуязвимы для электромагнитных импульсов, обладают специальным экранированием, защищающим от эффектов ядерного взрыва, а также от экстремально высоких температур. При этом здесь используются все те же аналоговые авиационные инструменты, благодаря чему самолет устойчив перед кибератаками.

Добавим к этому наисовременнейшие системы защиты и способность недельного полета (!) с заправкой в воздухе, и тогда вырисовывается образ совершенной машины, которая готова к любым угрозам в условиях современного поля боя.

Сегодня на активной службе остаются 4 таких самолета, один из которых всегда находится в состоянии повышенной боевой готовности, 24 часа в сутки и 7 дней в неделю.

Речь идет о том, чтобы самолет в любую минуту был готов к потенциальному кризису на территории Соединенных Штатов. И это можно было увидеть несколько месяцев тому назад, когда мир облетело сообщение, что (теперь уже экс-президент США) Дональд Трамп, заразился коронавирусом. Прямо перед обнародованием этой информации, в воздухе находились уже два таких «самолета Судного дня». Так, на всякий случай.