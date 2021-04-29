США: самолеты «судного дня» остаются в боевой готовности наш обзор; видео
Как известно, холодная война закончилась тридцать лет назад. Правда, кое-где звучат предостережения о том, что «вторая холодная» уже началась, имея в виду возникшую напряженность между Востоком и Западом в последние месяцы. Потому особое внимание привлекают детища предыдущего противостояния систем — капиталистической и социалистической. Одним из таковых является уникальный самолет, прозванный Doomsday Plane - «самолетом Судного дня», точнее, несколько таких воздушных судов.
Идея такого самолета возникла в разгар противостояния между США и СССР, в 80-е годы прошлого века, когда напряжение было столь высоко, что перспектива Третьей мировой войны с использованием ядерного оружия не была столь уже нереальной.
Работы над этими машинами начались еще в 70-е годы, но только несколькими годами позже американская армия дождалась усовершенствованной версии в образе Boeing E-4B, получившего целую гамму средств, которые должны были защитить эти самолеты от последствий атаки с использованием ядерного оружия и не только. О необычных машинах на службе армии США рассказывает Komputerswiat.
Что важно, «самолеты Судного дня», которые все еще находятся на службе в американской армии, не являются, в своей основе, боевыми машинами. Это просто летающие коммуникационные центры или, как говорят еще, летающие противоатомные бомбоубежища. Они должны были пережить советскую ядерную атаку на Соединенные Штаты в случае уничтожения наземных центров командования и позволили бы находящимся в воздухе властям США отдавать приказы войскам (в том числе, на нанесение ответного ядерного удара), или гражданским службам, и их координирование действий в уничтоженных атомным оружием частях страны.
Чтобы подготовить машины на такие вероятностные случаи, их оснастили широкой гаммой оборонных средств. Сегодня эти милитаризованные версии Boeing могут похвалиться по-прежнему серьезными возможностями.
По официальным данным US Air Force (ВВС США — ред.), эти самолеты неуязвимы для электромагнитных импульсов, обладают специальным экранированием, защищающим от эффектов ядерного взрыва, а также от экстремально высоких температур. При этом здесь используются все те же аналоговые авиационные инструменты, благодаря чему самолет устойчив перед кибератаками.
Добавим к этому наисовременнейшие системы защиты и способность недельного полета (!) с заправкой в воздухе, и тогда вырисовывается образ совершенной машины, которая готова к любым угрозам в условиях современного поля боя.
Сегодня на активной службе остаются 4 таких самолета, один из которых всегда находится в состоянии повышенной боевой готовности, 24 часа в сутки и 7 дней в неделю.
Речь идет о том, чтобы самолет в любую минуту был готов к потенциальному кризису на территории Соединенных Штатов. И это можно было увидеть несколько месяцев тому назад, когда мир облетело сообщение, что (теперь уже экс-президент США) Дональд Трамп, заразился коронавирусом. Прямо перед обнародованием этой информации, в воздухе находились уже два таких «самолета Судного дня». Так, на всякий случай.
Специальные процедуры разработаны для экипажей этих машин.
Всего на борт самолет может принять 112 человек, а постоянная команда самолета, находящегося в состоянии готовности, находится в ближайших казармах, и готова к немедленному подъему машины в воздух. Интересно, что наземный персонал обслуживания обладает устройствами, чтобы в случае объявления тревоги завести двигатели, а пилоты после подъема на борт могли сразу произвести маневр старта.
Мало кто знает, что «самолет Судного дня» следует за президентом США по миру и всегда находится на близком расстоянии от места его пребывания, готовый к приему президента на свой борт.
Там, кроме экипажа и специального боевого персонала, выполняющего роль советников для лиц, управляющих кризисом, находится большое количество электронного оборудования, для связи и мониторинга ситуации на земле, в том числе телефоны, напрямую соединенные с наиважнейшими институциями государства.
В роли «самолетов Судного дня» американская армия имеет также Boeing E-6 Mercury, с проектом кабины, лишенной окон и характерным «горбом», так же как в случае с Boeing E-4B.
Что интересно, Mercury обладает также функцией удаленного запуска атомных баллистических ракет, которые находятся на дежурстве в арсенале Соединенных Штатов. Boeing E-6 Mercury служит как бы последней линией обороны американской армии, обеспечивая страховку на случай потери возможности запуска таких ракет с командного пункта на земле.
О такой его функции говорят и меньшие габариты в сравнении с Boeing E-4B (46 метров в длину против 70 метров). То есть, Mercury является военной версией борта номер один президента, известной как US Air Force One, приспособленного для приема на борт значительно большего числа людей.
С точки зрения оснащения, Boeing E-4B это необычайно дорогие машины. Цена одного из них — 223 миллиона долларов, а полет в течение часа стоит американской армии 180 тысяч долларов. Несмотря на большую секретность, на борт уникального самолета впускали гражднаских лиц, благодаря чему можно побывать на виртуальной экскурсии внутри «самолета Судного дня».
Пока в мире существуют разные «центры силы», пока интересы крупных держав расходятся в стороны или сталкиваются в какой-либо из точек Земли, «самолеты Судного дня» будут по-прежнему начеку.
Впрочем, не дай Всевышний, если они по тревоге должны будут подняться в воздух.