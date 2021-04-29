Путин готов стать посредником между Душанбе и Бишкеком

Президент РФ Владимир Путин готов сыграть посредническую роль в разрешении конфликта Киргизии и Таджикистана, заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

"Безусловно, учитывая нашу общность в различных форматах – это и ОДКБ, и другие, конечно же, президент Путин всегда готов сыграть посредническую роль в разрешении острых проблем, которые могут возникать между странами-участниками. Он это уже неоднократно демонстрировал", - сказал Песков, отвечая на вопрос о возможности посредничества главы российского государства в конфликте Киргизии и Таджикистана.