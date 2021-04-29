Fitch Ratings повысило рейтинги Межбанка

Изменения объясняются рядом следующих факторов: стабильная структура и качество активов МБА, его высокая доходность в последние годы сформировали прочный буфер капитала и ликвидности. Качество активов оценивается как удовлетворительное. Также снижены риски, связанные с короткой открытой валютной позицией банка.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings обновило рейтинги Международного банка Азербайджана – повышены долгосрочные рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») до степени «B», а также изменен прогноз со «Стабильного» на «Позитивный».

Сильная капитальная позиция Международного банка Азербайджана снижает валютные риски для кредитного профиля и достаточно устойчива к серьезным валютным кризисам. Коэффициент достаточности капитала банка составляет около 30%, что значительно превышает нормативные требования.

В середине апреля международное рейтинговое агентство Moody's также пересмотрело рейтинги МБА, изменив прогноз со «Стабильного» на «Позитивный» и повысив рейтинг кредитоспособности на одну ступень с «b3» до «b2».

Подробную информацию об универсальных полезных продуктах и услугах Международного банка Азербайджана можно получить в филиалах и отделениях банка, на официальном сайте www.ibar.az, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице в Facebook.