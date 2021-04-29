Генпрокуратура обвинила бакинского ректора в дезинформации

Главное управление по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Азербайджана возбудило уголовное дело по фактам получения взятки и мошенничества заведующей отделением Бакинского славянского университета (БСУ) Дурданой Алиевой. Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, информация об этом была доведена до общественности.

Как сообщили сегодня в Генпрокуратуре, распространилась информация о том, что уголовное дело о незаконных действиях Дурданы Алиевой в Бакинском славянском университете возбуждено не на основании жалоб граждан, а на основании обращения ректора университета Нурланы Алиевой в Генпрокуратуру и Министерство образования.

Генеральная прокуратура, опровергая данную информацию, сообщает, что указанное уголовное дело возбуждено на основании обращений, поступивших в контактный центр Генеральной прокуратуры «горячая линия 161» 25 января 2021 года в связи с присвоением Дурданой Алиевой платы за обучение студентов. И только после этого, 4 февраля 2021 года, обращение ректора БСУ поступило в Генеральную прокуратуру через Министерство образования.

«Мы с сожалением сообщаем, что распространение информации, которая не основана на официальной ссылке и не является точной, вызывает недоумение у общественности. Генеральная прокуратура призывает всех воздержаться от распространения такого рода искаженной информации», - говорится в заявлении пресс-службы Генпрокуратуры.