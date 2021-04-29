Отдел политики 14:34

Вооруженный конфликт между Кыргызстаном и Таджикистаном свидетельствует о том, что фактически Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) перестала существовать, заявил haqqin.az российский политолог Дмитрий Орешкин, комментируя очередной военный инцидент на таджикско-киргизской границе. И одна, и другая стороны в этот раз задействовали пулеметы и минометы, по предварительным данным, в ходе боя погибли и были ранены десятки человек. Примечательно, что вооруженное столкновение произошло спустя всего два дня после саммита секретариата совбезов стран - участниц ОДКБ в Душанбе.

«Постсоветские страны давно проводят самостоятельную политику и в меру собственных соображений и политических амбиций сами решают, расчехлять орудия или нет. Руководящая и направляющая роль центра ОДКБ, на которую претендует Москва, явно ослабла. Война – это всегда плохо, но независимые страны сами решают, какими методами им договариваться. Ни Душанбе, ни Бишкек у Кремля разрешения не спрашивали. У Москвы уже нет ресурсов влияния на бывшие советские республики. Но ведь, скажем, и Англия ныне, если и оказывает определенное влияние на развитие образования, культуры в странах бывшей Британской империи, то предписать Индии или Судану, как себя вести в политическом смысле, не может. А в Москве привыкли давать команду бывшим странам СССР, и если не послушают, то могут потребовать сменить их руководство, поставить во власть другого человека. И никакой другой политики в отношении освободившихся после распада СССР стран у РФ нет. Однако сейчас у Москвы просто не хватает ресурсов командовать странами ОДКБ. С какой стати суверенный Таджикистан или суверенный Кыргызстан будут следовать указаниям Москвы? Сталинская модель управления – «делай по-моему или пойдешь на Колыму» - уже не актуальна и не работает. А другую политику, основанную на мягкой силе, культурном влиянии, Кремль, видимо, не наработал. Между тем в России действительно хорошая система образования, однако я не вижу большого количества азербайджанских, центральноазиатских студентов в московских вузах», - утверждает политолог. В примере ОДКБ он видит неудачную попытку восстановить советскую модель управления. «В Таджикистане и Кыргызстане есть российские воинские части, но чего ради они должны вмешиваться в конфликт между двумя соседями с риском потерять своих солдат? ОДКБ, как и СНГ, стала отложенным процессом распада политической структуры, которая называлась Советский Союз. Этот распад продолжается, и у России нет навыков, сил, средств, умения и, возможно, желания, чтобы удержать эти страны под силовым контролем», - считает Д.Орешкин.