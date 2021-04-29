Война между Кыргызстаном и Таджикистаном показала: ОДКБ больше нет расклад для haqqin.az российского политолога Дмитрия Орешкина
Вооруженный конфликт между Кыргызстаном и Таджикистаном свидетельствует о том, что фактически Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) перестала существовать, заявил haqqin.az российский политолог Дмитрий Орешкин, комментируя очередной военный инцидент на таджикско-киргизской границе.
И одна, и другая стороны в этот раз задействовали пулеметы и минометы, по предварительным данным, в ходе боя погибли и были ранены десятки человек. Примечательно, что вооруженное столкновение произошло спустя всего два дня после саммита секретариата совбезов стран - участниц ОДКБ в Душанбе.
«Постсоветские страны давно проводят самостоятельную политику и в меру собственных соображений и политических амбиций сами решают, расчехлять орудия или нет. Руководящая и направляющая роль центра ОДКБ, на которую претендует Москва, явно ослабла. Война – это всегда плохо, но независимые страны сами решают, какими методами им договариваться. Ни Душанбе, ни Бишкек у Кремля разрешения не спрашивали. У Москвы уже нет ресурсов влияния на бывшие советские республики. Но ведь, скажем, и Англия ныне, если и оказывает определенное влияние на развитие образования, культуры в странах бывшей Британской империи, то предписать Индии или Судану, как себя вести в политическом смысле, не может. А в Москве привыкли давать команду бывшим странам СССР, и если не послушают, то могут потребовать сменить их руководство, поставить во власть другого человека. И никакой другой политики в отношении освободившихся после распада СССР стран у РФ нет. Однако сейчас у Москвы просто не хватает ресурсов командовать странами ОДКБ. С какой стати суверенный Таджикистан или суверенный Кыргызстан будут следовать указаниям Москвы? Сталинская модель управления – «делай по-моему или пойдешь на Колыму» - уже не актуальна и не работает. А другую политику, основанную на мягкой силе, культурном влиянии, Кремль, видимо, не наработал. Между тем в России действительно хорошая система образования, однако я не вижу большого количества азербайджанских, центральноазиатских студентов в московских вузах», - утверждает политолог.
В примере ОДКБ он видит неудачную попытку восстановить советскую модель управления. «В Таджикистане и Кыргызстане есть российские воинские части, но чего ради они должны вмешиваться в конфликт между двумя соседями с риском потерять своих солдат? ОДКБ, как и СНГ, стала отложенным процессом распада политической структуры, которая называлась Советский Союз. Этот распад продолжается, и у России нет навыков, сил, средств, умения и, возможно, желания, чтобы удержать эти страны под силовым контролем», - считает Д.Орешкин.
ОДКБ, по мнению эксперта, исчезает, и это вполне логичный конец. Дело в том, что у стран-членов организации нет внешней угрозы. У всех государств свои проблемы, которые они решают в меру своих понятий о мире. И эта организация понемногу должна была перестать существовать. ОДКБ идентична распавшемуся военному пакту социалистического лагеря - Варшавскому договору. Там Чехословакия, Венгрия или Польша больше боялись Москвы, чем НАТО. То же самое происходит в ОДКБ.
«Что, Казахстан так боится Китая, что предпочитает зависимость от России? Вовсе нет, Казахстан сам может договориться с Китаем. Для Казахстана ОДКБ, как говорится, пятое колесо в телеге, не более чем необходимость выказать свое уважение к Москве. В условиях, когда не просматривается внешняя агрессия, ОДКБ всего лишь имитационная структура для того, чтобы сохранить иллюзию контроля над постсоветским пространством. Это нужно было Кремлю, а не самим участникам организации. Постепенно страны укрепились, и им сейчас не нужны генералы из Москвы, у них своих генералов хватает. Каждая республика хочет сама принимать решение, с кем драться, а не получать какие-то санкции Кремля. А в Москве полагают, что все у них должны спрашивать. Однако, как видно на примере, таджикско-киргизского конфликта у РФ никто разрешения не спрашивает», - констатирует политолог.
В итоге, уверен Д.Орешкин, сегодня наблюдается утрата как теоретического смысла ОДКБ, так и ее практической основы. Москве организация нужна для статуса, представления своей политической влиятельности, а для других участников это не нужно. Так что ОДКБ была обреченной организацией, и хорошо, что она не сразу, а постепенно рушится по мере того, как страны набираются опыта самостоятельности, строят суверенные государственные институты, включая армии.