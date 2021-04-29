Совет общественного контроля UNEC обсудил новшества

А.Мурадов отметил, что в IV модуле экзаменационные вопросы по дисциплинам, требующим профессиональной компетенции, останутся засекреченными, по другим дисциплинам экзамены будут организованы в обычной форме. Экзаменационные вопросы будут составлены по темам, указанным в силлабусе. Если на экзамене попадется вопрос вне силлабуса, решение апелляции будет принято в пользу студента.

Состоялась очередная встреча членов Совета общественного контроля UNEC. На встрече ректор профессор Адалат Мурадов проинформировал о последнем решении Ученого совета в связи с обучением и организацией экзаменов в IV модуле.

Было отмечено, что по каждой дисциплине силлабус, лекции преподавателей, презентации, подготовленные в формате Power Point на основе лекций, видеоуроки проведенных лекций, а также свыше 800 асинхронных видеоуроков и другие учебные материалы размещены в личном кабинете и доступны для студентов. Организована деятельность электронной библиотеки. Студенты регулярно информируются о новшествах, применяемых в университете.

Доведя до внимания, что в III модуле через Google форум среди студентов был проведен анонимный опрос, ректор обнародовал результаты. Он отметил, что в опросе приняли участие 6 270 студентов. По результатам опроса онлайн-обучение, применяемое в UNEC, 65,7 процента студентов было оценено в 7 и выше баллов.

Было также отмечено, что во время онлайн-обучения 72,8 процентов студентов пользовались лекционными материалами из личного кабинета преподавателей, 12 процентов - ресурсами электронной библиотеки.

Затем руководитель отдела контроля качества обучения доцент Севда Сардарова продемонстрировала лекции, презентации, силлабусы, видоеуроки, вопросы тестов, размещенные в личном кабинете преподавателя.

Депутат Хикмет Мамедов назвал новшества, применяемые в UNEC, новым этапам в направлении повышения качества обучения. Высоко оценив проведенные реформы, открытые общественному обсуждению, депутат отметил, что эти обсуждения служат повышению качества обучения.

Президент Интернет-форума Азербайджана Осман Гюндюз рассказал о проблемах, возникших в стране во время применения технологий. Также он отметил, что отсутствие правовой базы в сфере дистанционного обучения создает серьезные проблемы в развитий этой сферы.

Депутат, председатель Совета общественного контроля UNEC Этибар Алиев высоко оценил новшества, применяемые в UNEC. Он отметил, что проведение среди студентов опроса в связи с организацией обучения, применение модульной системы и засекречивание вопросов по специальности служат глубокому усвоению студентами своей специальности.

Профессор Хикмет Ализаде подход UNEC к проведению экзаменов оценил как положительный шаг, он отметил, что новшество, применяемое в связи с экзаменами, создаст положительную основу для подготовки студента как высококвалифицированного специалиста.