В Азербайджане начинается применение вакцины AstraZeneca

В соответствии со Стратегией вакцинации против коронавируса на 2021-2022 годы в Азербайджане продолжается процесс вакцинации, говорится в сообщении Минздрава и TƏBİB.

Согласно информации, с 3 мая в Азербайджане начинается применение вакцины Vaxzevria производства компании AstraZeneca. В первую очередь, вакцинация охватит группу граждан в возрасте 60 лет и старше.

Вакцинация охватит Баку и еще шесть регионов – Лянкяран, Шеки, Гянджа, Мингячевир, Апшерон и Сумгаит.